Утренний удар рф по Киеву: известно о 4 погибших и 3 раненых
Киев • УНН
В результате утреннего удара рф по Киеву в Святошинском районе предварительно 4 погибших и по меньшей мере 3 раненых. Также зафиксированы повреждения в Дарницком районе, атака была нацелена на гражданскую и энергетическую инфраструктуру.
В Киеве в результате утреннего удара рф в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 раненых, сообщил во вторник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
На локации в Святошинском районе, предварительно, 4 погибших, по меньшей мере 3 - ранены
По его словам, также есть повреждения в Дарницком районе.
"россияне целенаправленно целятся по гражданской инфраструктуре и жилью. Циничный террор", - указал глава КГВА.
Дополнение
Киев с ночи под массированной комбинированной атакой рф. В результате ночного удара врага было известно о двух погибших и 6 пострадавших в столице.
Как сообщили в Минэнерго, массированная комбинированная атака врага была нацелена на объекты энергетической инфраструктуры.