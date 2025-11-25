Число погибших в результате вражеской атаки на Киев возросло до 6
Киев • УНН
По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших ночью и четырех утром.
Число погибших в результате атаки российских войск на Киев в ночь на 25 ноября возросло до шести, сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек
Также мэр столицы сообщил о 9 пострадавших. "Среди них - один ребенок. Троих взрослых госпитализировали", - указал он.
Дополнение
Ранее было известно о двух погибших в результате ночной атаки рф и 4 погибших в результате утренней атаки рф на Киев.