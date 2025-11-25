$42.370.10
24 ноября, 20:32 • 26938 просмотра
"Есть над чем работать": Зеленский раскрыл детали переговоров в Женеве по мирному плану ТрампаVideo
24 ноября, 16:43 • 56454 просмотра
Свириденко согласует кандидатуры министров энергетики и юстиции с депутатами фракции "Слуга народа" - Зеленский
24 ноября, 16:04 • 52543 просмотра
В Украине 25 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
24 ноября, 14:30 • 49501 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
24 ноября, 14:00 • 45530 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
24 ноября, 13:47 • 67004 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
24 ноября, 13:20 • 59349 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
24 ноября, 13:04 • 18571 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
24 ноября, 12:38 • 15153 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
24 ноября, 12:29 • 12696 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
Число погибших в результате вражеской атаки на Киев возросло до 6

Киев • УНН

 • 962 просмотра

По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек. Ранее сообщалось о двух погибших ночью и четырех утром.

Число погибших в результате вражеской атаки на Киев возросло до 6

Число погибших в результате атаки российских войск на Киев в ночь на 25 ноября возросло до шести, сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек

- написал Кличко.

Также мэр столицы сообщил о 9 пострадавших. "Среди них - один ребенок. Троих взрослых госпитализировали", - указал он.

Дополнение

Ранее было известно о двух погибших в результате ночной атаки рф и 4 погибших в результате утренней атаки рф на Киев.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
российская пропаганда
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев