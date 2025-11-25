Число погибших в результате вражеской атаки на Киев возросло до 6

Число погибших в результате атаки российских войск на Киев в ночь на 25 ноября возросло до шести, сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

По подтвержденной информации медиков, в результате вражеской атаки на Киев погибли 6 человек - написал Кличко.

Также мэр столицы сообщил о 9 пострадавших. "Среди них - один ребенок. Троих взрослых госпитализировали", - указал он.

Дополнение

Ранее было известно о двух погибших в результате ночной атаки рф и 4 погибших в результате утренней атаки рф на Киев.