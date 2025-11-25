$42.370.10
24 листопада, 20:32
"Є над чим працювати": Зеленський розкрив деталі переговорів у Женеві щодо мирного плану ТрампаVideo
24 листопада, 16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
24 листопада, 16:04
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дипломатка

Після російської атаки частина Києва залишилася без опалення

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Внаслідок російської повітряної атаки в Києві тимчасово обмежено подачу тепла в будинки семи районів. Комунальні служби ліквідовують наслідки для найшвидшого відновлення опалення.

Після російської атаки частина Києва залишилася без опалення

У Києві внаслідок російської повітряної атаки тимчасово обмежили подачу тепла в будинки семи районів. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах

- йдеться у повідомленні.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.

Нагадаємо

За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки 25 листопада на Київ загинули 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.

Ольга Розгон

