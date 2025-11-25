Після російської атаки частина Києва залишилася без опалення
Київ • УНН
Внаслідок російської повітряної атаки в Києві тимчасово обмежено подачу тепла в будинки семи районів. Комунальні служби ліквідовують наслідки для найшвидшого відновлення опалення.
У Києві внаслідок російської повітряної атаки тимчасово обмежили подачу тепла в будинки семи районів. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.
Наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах
Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки.
Нагадаємо
За підтвердженою інформацією медиків, внаслідок ворожої атаки 25 листопада на Київ загинули 6 людей. Раніше повідомлялося про двох загиблих вночі та чотирьох вранці.
