Стрельба в Киеве: полиция показала кадры с места убийства, стрелка продолжают искать

Причастного к стрельбе в Голосеевском районе Киева продолжают устанавливать, сообщили в ГУНП в столице в четверг, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

"Полиция продолжает работать на месте стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается, принимаются меры по его задержанию - отметили в полиции.

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