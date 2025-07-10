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Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
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Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
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Стрельба в Киеве: полиция показала кадры с места убийства, стрелка продолжают искать

Киев • УНН

 • 847 просмотра

В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает личность преступника для задержания.

Стрельба в Киеве: полиция показала кадры с места убийства, стрелка продолжают искать

Причастного к стрельбе в Голосеевском районе Киева продолжают устанавливать, сообщили в ГУНП в столице в четверг, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.

Детали

"Полиция продолжает работать на месте стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается, принимаются меры по его задержанию

- отметили в полиции.

Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство10.07.25, 12:06 • 2240 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Голосеевский район
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