Стрельба в Киеве: полиция показала кадры с места убийства, стрелка продолжают искать
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает личность преступника для задержания.
Причастного к стрельбе в Голосеевском районе Киева продолжают устанавливать, сообщили в ГУНП в столице в четверг, показав кадры с места происшествия, пишет УНН.
Детали
"Полиция продолжает работать на месте стрельбы в Голосеевском районе, в результате которой погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Лицо, причастное к совершению преступления, устанавливается, принимаются меры по его задержанию
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