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Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
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Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження
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Стрілянина у Києві: поліція показала відео з місця вбивства, стрілка продовжують шукати

Київ • УНН

 • 1115 перегляди

У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція працює на місці події та встановлює особу злочинця для затримання.

Стрілянина у Києві: поліція показала відео з місця вбивства, стрілка продовжують шукати

Причетного до стрілянини у Голосіївському районі Києва продовжують встановлювати, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, показавши кадри з місця події, пише УНН.

Деталі

"Поліція продовжує працювати на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинув чоловік", - ідеться у повідомленні.

Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання

- зазначили у поліції.

Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження10.07.25, 12:06 • 3753 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Голосіївський район
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