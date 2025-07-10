Стрілянина у Києві: поліція показала відео з місця вбивства, стрілка продовжують шукати
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої загинув чоловік. Поліція працює на місці події та встановлює особу злочинця для затримання.
Причетного до стрілянини у Голосіївському районі Києва продовжують встановлювати, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, показавши кадри з місця події, пише УНН.
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"Поліція продовжує працювати на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинув чоловік", - ідеться у повідомленні.
Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання
Убивство співробітника СБУ в Києві: відкрито кримінальне провадження10.07.25, 12:06 • 3753 перегляди