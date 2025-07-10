Стрілянина у Києві: поліція показала відео з місця вбивства, стрілка продовжують шукати

Причетного до стрілянини у Голосіївському районі Києва продовжують встановлювати, повідомили у ГУНП в столиці у четвер, показавши кадри з місця події, пише УНН.

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"Поліція продовжує працювати на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинув чоловік", - ідеться у повідомленні.

Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання - зазначили у поліції.

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