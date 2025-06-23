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Удар по Киеву: в Шевченковском районе сильно пострадала инфраструктура

Киев • УНН

 • 5654 просмотра

Массированная ночная российская атака по Киеву привела к значительным разрушениям в Шевченковском районе: 9 погибших, 25 пострадавших, повреждено более 30 объектов. Продолжается ликвидация последствий, людям оказывается поддержка и компенсации.

Удар по Киеву: в Шевченковском районе сильно пострадала инфраструктура

В Шевченковском районе Киева после массированной ночной атаки рф уже 14 часов продолжается ликвидация последствий российской атаки. Сильно пострадала инфраструктура района, с локаций "прилетов" вывозят тонны строительного мусора.  Об этом сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН

Детали

По его словам, в Шевченковском районе столицы более 30 поврежденных объектов, из которых 27 - жилые дома, 3 учебных заведения, почти 40 автомобилей.

Как и в прошлый раз, вражеская ракета попала в жилой дом и фактически прошила его до подвала. 9 человек погибли, 25 пострадали. На месте в течение дня 31 единица техники вывезла более 600 м.куб строительного мусора. К поисково-спасательной операции были привлечены специалисты ГСЧС, правоохранители

- отметил он.

В районе с утра работают гуманитарные штабы, людям оказывают поддержку. Сейчас 72 пострадавших подали заявления на выплату 10 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам".

Также принято 23 заявления по программе "єВідновлення". Кроме этого, 16 человек обратились за компенсацией для аренды жилья (40 тыс. сразу, 20 тыс. ежемесячно).

Благодарю всех, кто сегодня работает на месте трагедии - спасателей, полицейских, врачей, коммунальщиков, волонтеров. Ваша преданность и человечность - бесценны для города в эти страшные дни. Больше всего болит, когда погибают дети. Российская ракета забрала жизнь 11-летней девочки и ее мамы. Это не просто трагедия — это невосполнимая потеря, от которой сжимается сердце. Никакие слова не залечат такой боли. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Мы все с вами в скорби.

- подчеркнул он.

Число погибших от ночной атаки россиян на Киев возросло до 923.06.25, 16:08 • 3200 просмотров

Дополнение

По данным прокуратуры, в ночь на 23 июня и утром враг атаковал столицу ракетами и БпЛА.

В Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Продолжается спасательная операция, под завалами еще могут быть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели машины, припаркованные рядом. Также выбиты окна еще в 7 домах района.

В Святошинском районе повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро.

В Соломенском и Голосеевском районах разрушениям подверглись бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах.

В Дарницком районе поврежден частный дом.

Атака рф на Киев: четверо пострадавших остаются в больницах, среди них - двое детей и беременная23.06.25, 17:34 • 2684 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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Святошинский район
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Соломенский район
Голосеевский район
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