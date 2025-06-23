Атака рф на Киев: четверо пострадавших остаются в больницах, среди них - двое детей и беременная
Киев • УНН
В Киеве четверо пострадавших от ночной атаки врага находятся в больницах, среди них двое детей и беременная женщина.
После ночной атаки врага на столицу в медучреждениях остаются четверо пострадавших. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, среди них - двое детей и беременная женщина, передает УНН.
Сейчас в стационарах медучреждений на лечении остаются четверо пострадавших после ночной атаки врага на столицу. Среди них - в частности, двое детей и беременная женщина
Число жертв ночной атаки рф на Киев возросло до 823.06.25, 15:19 • 1958 просмотров
Дополнение
По данным прокуратуры, в ночь на 23 июня и утром враг атаковал столицу ракетами и БПЛА.
В Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Продолжается спасательная операция, под завалами еще могут быть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели машины, припаркованные рядом. Также выбиты окна в еще 7 домах района.
В Святошинском районе повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро.
В Соломенском и Голосеевском районах разрушениям подверглись бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах.
В Дарницком районе поврежден частный дом.