Атака рф на Київ: четверо постраждалих залишаються у лікарнях, серед них - двоє дітей та вагітна
Київ • УНН
У Києві четверо постраждалих від нічної атаки ворога перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна жінка.
Після нічної атаки ворога на столицю у медзакладах залишаються четверо постраждалих. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, серед них - двоє дітей і вагітна жінка, передає УНН.
Наразі в стаціонарах медзакладів на лікуванні залишаються четверо постраждалих після нічної атаки ворога на столицю. Серед них - зокрема, двоє дітей і вагітна жінка
Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 823.06.25, 15:19 • 1958 переглядiв
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За даними прокуратури, у ніч на 23 червня та зранку ворог атакував столицю ракетами та БпЛА.
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У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.
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