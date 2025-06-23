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Атака рф на Київ: четверо постраждалих залишаються у лікарнях, серед них - двоє дітей та вагітна

Київ • УНН

 • 70 перегляди

У Києві четверо постраждалих від нічної атаки ворога перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Атака рф на Київ: четверо постраждалих залишаються у лікарнях, серед них - двоє дітей та вагітна

Після нічної атаки ворога на столицю у медзакладах залишаються четверо постраждалих. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, серед них - двоє дітей і вагітна жінка, передає УНН.

Наразі в стаціонарах медзакладів на лікуванні залишаються четверо постраждалих після нічної атаки ворога на столицю. Серед них - зокрема, двоє дітей і вагітна жінка 

- повідомив Кличко.

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 823.06.25, 15:19 • 1958 переглядiв

Доповнення

За даними прокуратури, у ніч на 23 червня та зранку ворог атакував столицю ракетами та БпЛА.

У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів 5-поверхового житлового будинку. Триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще 7 будинках району.

У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування та торгівельні павільйони біля однієї зі станцій метро.

У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКиїв
Кличко Віталій Володимирович
Київ
Tesla
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