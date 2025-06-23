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Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 8 23 червня 2025

Київ • УНН

 • 1442 перегляди

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ зросла до восьми осіб. Удари ворога пошкодили житлові будинки, офісні приміщення, бізнес-центри та автомобілі в кількох районах столиці.

Кількість жертв нічної атаки рф на Київ зросла до 8

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки рф на Київ збільшилася до 8, повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Рятувальники з-під завалів дістали тіло 8 людини, яку вбила російська ракета

- повідомив Ткаченко.

Атака рф на Київ: кількість постраждалих зросла до 3423.06.25, 15:12 • 640 переглядiв

Доповнення

За даними прокуратури, у ніч на 23 червня та зранку ворог атакував столицю ракетами та БпЛА.

У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів 5-поверхового житлового будинку. Триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще 7 будинках району.

У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування та торгівельні павільйони біля однієї зі станцій метро.

У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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