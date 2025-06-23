Число жертв ночной атаки рф на Киев возросло до 8 23 июня 2025
Киев • УНН
Число погибших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до восьми человек. Удары врага повредили жилые дома, офисные помещения, бизнес-центры и автомобили в нескольких районах столицы.
Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев увеличилось до 8, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
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Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 3423.06.25, 15:12 • 322 просмотра
Дополнение
По данным прокуратуры, в ночь на 23 июня и утром враг атаковал столицу ракетами и БПЛА.
В Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Продолжается спасательная операция, под завалами еще могут быть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели машины, припаркованные рядом. Также выбиты окна в еще 7 домах района.
В Святошинском районе повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро.
В Соломенском и Голосеевском районах разрушениям подверглись бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах.
В Дарницком районе поврежден частный дом.