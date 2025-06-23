Число жертв ночной атаки рф на Киев возросло до 8 23 июня 2025

Число погибших в результате ночной атаки рф на Киев увеличилось до 8, сообщил в понедельник глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.

Спасатели из-под завалов извлекли тело 8 человека, убитого российской ракетой - сообщил Ткаченко.

Атака рф на Киев: число пострадавших выросло до 34

Дополнение

По данным прокуратуры, в ночь на 23 июня и утром враг атаковал столицу ракетами и БПЛА.

В Шевченковском районе разрушен один из подъездов 5-этажного жилого дома. Продолжается спасательная операция, под завалами еще могут быть люди. Кроме того, взрывной волной повреждены окна соседнего 25-этажного дома, сгорели машины, припаркованные рядом. Также выбиты окна в еще 7 домах района.

В Святошинском районе повреждены офисные помещения, заведение питания и торговые павильоны возле одной из станций метро.

В Соломенском и Голосеевском районах разрушениям подверглись бизнес-центры и автомобили, а в Подольском в результате атаки врага выбиты окна в жилых многоэтажных домах.

В Дарницком районе поврежден частный дом.