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Удар по Києву: у Шевченківському районі сильно постраждала інфраструктура

Київ • УНН

 • 6096 перегляди

Масована нічна російська атака по Києву призвела до значних руйнувань у Шевченківському районі: 9 загиблих, 25 постраждалих, пошкоджено понад 30 об'єктів. Триває ліквідація наслідків, людям надається підтримка та компенсації.

Удар по Києву: у Шевченківському районі сильно постраждала інфраструктура

У Шевченківському районі Києва після масованої нічної атаки рф вже 14 годин триває ліквідація наслідків російської атаки. Сильно постраждала інфраструктура району, з локацій "прильотів" вивозять тонни будівельного сміття.  Про це повідомив у понеділок голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН

Деталі

За його словами, у Шевченківському районі столиці понад 30 пошкоджених обʼєктів, з яких 27 - житлові будинки, 3 заклади освіти, майже 40 автівок.

Як і минулого разу, ворожа ракета влучила в житловий будинок та фактично прошила його до підвалу. 9 осіб загинули, 25 постраждали. На місці протягом дня 31 одиниця техніки вивезла понад 600 м.куб будівельного сміття. До пошуково-рятувальної операції були залучені фахівці ДСНС, правоохоронці

- зазначив він.

У районі від ранку працюють гуманітарні штаби, людям надають підтримку. Наразі 72 постраждалих подали заяви на виплату 10 тис. грн за програмою "Турбота. Назустріч киянам".

Також прийнято 23 заяви за програмою "єВідновленню". Крім цього, 16 осіб звернулися за компенсацією для оренди житла (40 тис. одразу, 20 тис. щомісяця).

Дякую всім, хто сьогодні працює на місці трагедії - рятувальникам, поліцейським, лікарям, комунальникам, волонтерам. Ваша відданість і людяність - безцінні для міста у ці страшні дні. Найбільше болить, коли гинуть діти. Російська ракета забрала життя 11-річної дівчинки та її мами. Це не просто трагедія — це невиправна втрата, від якої стискається серце. Жодні слова не загоять такого болю. Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих. Ми всі з вами в скорботі.

- наголосив він.

Кількість загиблих від нічної атаки росіян на Київ зросла до 923.06.25, 16:08 • 3240 переглядiв

Доповнення

За даними прокуратури, у ніч на 23 червня та зранку ворог атакував столицю ракетами та БпЛА.

У Шевченківському районі зруйновано один з під’їздів 5-поверхового житлового будинку. Триває рятувальна операція, під завалами ще можуть бути люди. Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено вікна сусіднього 25-поверхового будинку, згоріли машини, припарковані поруч. Також вибиті вікна у ще 7 будинках району.

У Святошинському районі пошкоджені офісні приміщення, заклад харчування та торгівельні павільйони біля однієї зі станцій метро.

У Солом’янському та Голосіївському районах руйнувань зазнали бізнес-центри та автомобілі, а в Подільському внаслідок атаки ворога вибиті вікна у житлових багатоповерхових будинках.

У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок.

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Лілія Набока

Лілія Набока

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