Известно о пожарах и разрушениях в четырех районах Киевской области в результате атаки БПЛА - ОВА
Киев • УНН
В результате ночного удара российских войск по Киевской области зафиксированы пожары в нежилых помещениях, частных домах, автомобилях и хозяйственных постройках в Бучанском, Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах. В Киеве обломки упали на крышу пятиэтажки и нежилую застройку, а также в Днепровском, Святошинском и Голосеевском районах.
В ночь на 28 сентября российские войска нанесли удар по Киевской области. Последствия атаки зафиксированы в четырех районах. Об этом сообщил глава ОВА Николай Калашник, передает УНН.
Детали
В Бучанском районе загорелись нежилое помещение, несколько частных домов и два автомобиля. В Фастовском районе пожар произошел в одном из частных домов. В Белоцерковском районе огонь охватил здания и хозяйственные постройки. В Обуховском районе обломки сбитой ракеты привели к возгоранию хозяйственной постройки.
Все экстренные службы работают на местах. В ОВА отмечают, что вражеская атака еще продолжается, жителей области призывают оставаться в укрытиях.
Напомним
В Киеве в результате ночной атаки обломки упали на крышу пятиэтажки и нежилую застройку в Соломенском районе. Также зафиксировано падение обломков в Днепровском, Святошинском и Голосеевском районах.