Відомо про пожежі та руйнування у чотирьох районах Київщини внаслідок атаки БпЛА - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок нічного удару російських військ по Київській області зафіксовано пожежі в нежитлових приміщеннях, приватних будинках, автомобілях та господарчих спорудах у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах. У Києві уламки впали на дах п'ятиповерхівки та нежитлову забудову, а також у Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах.
У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару по Київській області. Наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник, передає УНН.
Деталі
У Бучанському районі зайнялися нежитлове приміщення, кілька приватних будинків та два автомобілі. У Фастівському районі пожежа сталася в одному з приватних будинків. У Білоцерківському районі вогонь охопив будівлі й господарчі споруди. В Обухівському районі уламки збитої ракети призвели до займання господарчої будівлі.
Усі екстрені служби працюють на місцях. В ОВА наголошують, що ворожа атака ще триває, жителів області закликають залишатися в укриттях.
Нагадаємо
У Києві внаслідок нічної атаки уламки впали на дах п'ятиповерхівки та нежитлову забудову в Солом'янському районі. Також зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах.