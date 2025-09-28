Відомо про пожежі та руйнування у чотирьох районах Київщини внаслідок атаки БпЛА - ОВА

$41.490.00
27 вересня, 16:24 • 18521 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 32673 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 64722 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 113564 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 48420 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 43253 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 38615 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 27231 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 57687 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 58981 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Популярнi новини
Припиніть нас переслідувати: Орбан звернувся до Зеленського на тлі появи угорських дронів у небі України27 вересня, 17:14 • 5656 перегляди
Запорізька АЕС без світла четвертий день: росія проклала 200 км ліній для захоплення станції - Сибіга27 вересня, 17:46 • 6976 перегляди
У Львові на Городоцькій та Патона сталася ДТП з травмованими: рух частково обмежено27 вересня, 18:47 • 3206 перегляди
Росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області01:02 • 7004 перегляди
У Києві лунають вибухи: ППО працює по ворожих дронах 01:39 • 4956 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 29165 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 113564 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 47594 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 57685 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 58979 перегляди
Відомо про пожежі та руйнування у чотирьох районах Київщини внаслідок атаки БпЛА - ОВА

Київ • УНН

 • 822 перегляди

Внаслідок нічного удару російських військ по Київській області зафіксовано пожежі в нежитлових приміщеннях, приватних будинках, автомобілях та господарчих спорудах у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах. У Києві уламки впали на дах п'ятиповерхівки та нежитлову забудову, а також у Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах.

Відомо про пожежі та руйнування у чотирьох районах Київщини внаслідок атаки БпЛА - ОВА

У ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару по Київській області. Наслідки атаки зафіксовані у чотирьох районах. Про це повідомив голова ОВА Микола Калашник, передає УНН.

Деталі

У Бучанському районі зайнялися нежитлове приміщення, кілька приватних будинків та два автомобілі. У Фастівському районі пожежа сталася в одному з приватних будинків. У Білоцерківському районі вогонь охопив будівлі й господарчі споруди. В Обухівському районі уламки збитої ракети призвели до займання господарчої будівлі.

Усі екстрені служби працюють на місцях. В ОВА наголошують, що ворожа атака ще триває, жителів області закликають залишатися в укриттях.

Нагадаємо

У Києві внаслідок нічної атаки уламки впали на дах п'ятиповерхівки та нежитлову забудову в Солом'янському районі. Також зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах.

Вероніка Марченко

