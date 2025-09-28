У столиці частково зруйновано житлову пʼятиповерхівку внаслідок атаки - Кличко
Київ • УНН
У Києві внаслідок нічної атаки уламки впали на дах п'ятиповерхівки та нежитлову забудову в Солом'янському районі. Також зафіксовано падіння уламків у Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах.
У столиці внаслідок нічної атаки пошкоджено житлові та нежитлові будівлі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
Попередньо, у Солом’янському районі уламки впали на дах п’ятиповерхівки, зафіксовано часткове руйнування житлового будинку. У Дніпровському районі медики виїжджали до житлового будинку.
Також підтверджені випадки падіння уламків у Святошинському та Голосіївському районах.
Нагадаємо
Окрім масованої атаки БпЛА, у ніч проти 28 вересня росія здійснила пуски крилатих ракет Х-101/555 з Саратовської області. Очікується підліт ракет до кордонів України близько 5-6 ранку, сили ППО готові до відбиття атаки.