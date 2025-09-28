$41.490.00
27 сентября, 16:24 • 17760 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 31294 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 64316 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 113096 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 48194 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 43147 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 38564 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 27201 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 57521 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 58819 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
В столице частично разрушена жилая пятиэтажка в результате атаки - Кличко

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Киеве в результате ночной атаки обломки упали на крышу пятиэтажки и нежилую застройку в Соломенском районе. Также зафиксировано падение обломков в Днепровском, Святошинском и Голосеевском районах.

В столице частично разрушена жилая пятиэтажка в результате атаки - Кличко
Фото иллюстративное

В столице в результате ночной атаки повреждены жилые и нежилые здания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Детали

Предварительно, в Соломенском районе обломки упали на крышу пятиэтажки, зафиксировано частичное разрушение жилого дома. В Днепровском районе медики выезжали к жилому дому.

Также подтверждены случаи падения обломков в Святошинском и Голосеевском районах.

Напомним

Кроме массированной атаки БпЛА, в ночь на 28 сентября россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области. Ожидается подлет ракет к границам Украины около 5-6 утра, силы ПВО готовы к отражению атаки.

Вероника Марченко

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев