В столице частично разрушена жилая пятиэтажка в результате атаки - Кличко
Киев • УНН
В Киеве в результате ночной атаки обломки упали на крышу пятиэтажки и нежилую застройку в Соломенском районе. Также зафиксировано падение обломков в Днепровском, Святошинском и Голосеевском районах.
В столице в результате ночной атаки повреждены жилые и нежилые здания. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
Предварительно, в Соломенском районе обломки упали на крышу пятиэтажки, зафиксировано частичное разрушение жилого дома. В Днепровском районе медики выезжали к жилому дому.
Также подтверждены случаи падения обломков в Святошинском и Голосеевском районах.
Напомним
Кроме массированной атаки БпЛА, в ночь на 28 сентября россия осуществила пуски крылатых ракет Х-101/555 из Саратовской области. Ожидается подлет ракет к границам Украины около 5-6 утра, силы ПВО готовы к отражению атаки.