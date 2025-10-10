$41.510.10
17:04
Свириденко внесла в Раду представление о назначении министром культуры Татьяны Бережной
15:17
В Украине растет спрос на зарядные станции: как менялись цены с начала войны и наблюдается ли повышение стоимостиPhoto
14:10
Украинская делегация готовится к визиту в США: Зеленский раскрыл детали
14:04
Продолжаются детальные дискуссии о предоставлении Украине ракет "Томагавк", ответа "нет" нет - МИД
13:35
Зарядные устройства, газовые плиты и генераторы: сколько стоит комфорт во время отключенийPhoto
10 октября, 10:53
Отбор на Чемпионат мира-2026: где смотреть поединок Исландия - Украина, кто фаворитPhotoVideo
10 октября, 09:44
Какие страны Европы замечали подозрительные дроны в своем воздушном пространстве: будут ли их сбивать
10 октября, 09:08
Не Трамп: Нобелевскую премию мира 2025 года получила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина МачадоPhoto
10 октября, 07:24
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
10 октября, 03:50
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Руслан Стефанчук
Александр Стабб
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Днепропетровская область
Водоснабжение в Киеве возобновили в полном объеме - КГГА

Киев • УНН

 358 просмотра

Энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме. Энергетики завершают восстановление электросетей, свет вернули 466 тысячам потребителей.

Водоснабжение в Киеве возобновили в полном объеме - КГГА

Энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано. В настоящее время водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, передает УНН со ссылкой на КГГА.

Давление в водопроводных сетях Голосеевского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов города в пределах нормативных показателей. В настоящее время водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме

- говорится в сообщении.

По данным КГГА, в то же время энергетики завершают работы по ликвидации последствий и восстановлению на объектах и электросетях, что позволит вернуть электроэнергию всем потребителям.

По состоянию на сейчас свет вернули 466 тысячам потребителей

- говорится в сообщении.

В Донецкой области графики аварийных отключений отменили, заживление левобережья Киева продолжается – Минэнерго10.10.25, 20:19 • 748 просмотров

Добавим

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку.

Мэр призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Блэкаут
Аптека
Электроэнергия
Киевская городская государственная администрация
Соломенский район
Голосеевский район
Печерский район
Виталий Кличко
Киев