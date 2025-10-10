Водоснабжение в Киеве возобновили в полном объеме - КГГА
Энергоснабжение водопроводных объектов "Киевводоканала" стабилизировано, водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме. Энергетики завершают восстановление электросетей, свет вернули 466 тысячам потребителей.
Давление в водопроводных сетях Голосеевского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов города в пределах нормативных показателей. В настоящее время водоснабжение столицы осуществляется в полном объеме, водопроводные насосные станции "Киевводоканала" работают в штатном режиме
По данным КГГА, в то же время энергетики завершают работы по ликвидации последствий и восстановлению на объектах и электросетях, что позволит вернуть электроэнергию всем потребителям.
По состоянию на сейчас свет вернули 466 тысячам потребителей
Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, Киев пережил одну из самых сложных по последствиям атак. Однако враг не останавливается и в ближайшие дни прогнозируют новую атаку.
Мэр призвал сделать запасы воды, подготовить аптечку, набор продуктов питания, зарядить устройства автономного питания.