Водопостачання у Києві відновили у повному обсязі - КМДА
Київ • УНН
Енергопостачання водопровідних об’єктів "Київводоканалу" стабілізовано, водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі. Енергетики завершують відновлення електромереж, світло повернули 466 тисячам споживачів.
Енергопостачання водопровідних об’єктів "Київводоканалу" стабілізовано. Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, передає УНН із посиланням на КМДА.
Тиск у водопровідних мережах Голосіївського, Печерського, Солом’янського та Шевченківського районів міста в межах нормативних показників. Наразі водопостачання столиці здійснюється у повному обсязі, водопровідні насосні станції "Київводоканалу" працюють у штатному режимі
За даними КМДА, водночас енергетики завершують роботи з ліквідації наслідків та відновлення на обʼєктах та електромережах, що дозволить повернути електроенергію усім споживачам.
Станом на зараз світло повернули 466 тисячам споживачів
Додамо
Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. Проте ворог не зупиняється і в найближчі дні прогнозують нову атаку.
Мер закликав зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення.