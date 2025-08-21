В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов 21 августа 2025

$41.380.02
Эксклюзив
10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW
21 августа, 00:59
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке
21 августа, 01:48
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома
21 августа, 04:21
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА
05:21
Ночной удар рф вызвал задержки восьми поездов более чем на час: список
06:48
публикации
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт
10:15
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
20 августа, 12:11
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
20 августа, 08:14
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Андрій Єрмак
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Европа
Волынская область
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
20 августа, 12:51
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
20 августа, 12:45
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
20 августа, 11:47
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
20 августа, 09:18
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
20 августа, 08:11
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Нефть
Пистолет
Гривна

В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов
21 августа 2025

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов. Силы ПВО работают по вражеским БпЛА в Голосеевском районе столицы.

В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов

В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях в четверг, пишет УНН.

В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!

- написал мэр.

Перехвачены десятки «шахедов», без попаданий и пострадавших в Киевской области – ОВА
21.08.25, 09:49

Юлия Шрамко

Харьков