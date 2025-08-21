В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов 21 августа 2025
Киев • УНН
В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов. Силы ПВО работают по вражеским БпЛА в Голосеевском районе столицы.
В Киеве работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в соцсетях в четверг, пишет УНН.
В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!
