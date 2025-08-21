У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів 21 серпня 2025
Київ • УНН
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів. Сили ППО працюють по ворожих БпЛА у Голосіївському районі столиці.
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах у четвер, пише УНН.
У Голосіївському районі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!
