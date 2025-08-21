$41.380.02
Ексклюзив
10:22 • 1572 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
07:38 • 14553 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 25781 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 31327 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 58512 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 151631 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 68342 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 123802 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 325393 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 100201 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів 21 серпня 2025

Київ • УНН

 • 188 перегляди

У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів. Сили ППО працюють по ворожих БпЛА у Голосіївському районі столиці.

У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

У Києві працює ППО на тлі загрози ворожих дронів, повідомив мер столиці Віталій Кличко у соцмережах у четвер, пише УНН.

У Голосіївському районі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!

- написав мер.

Перехоплено десятки шахедів, без влучань та постраждалих на Київщині - ОВА21.08.25, 09:49 • 4108 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Протиповітряна оборона
Голосіївський район
Віталій Кличко
Безпілотний літальний апарат
Київ
Харків