06:16
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Перехоплено десятки шахедів, без влучань та постраждалих на Київщині - ОВА

Київ • УНН

 • 62 перегляди

На Київщині тривога тривала понад 7 годин, сили ППО перехопили майже п'ять десятків ворожих дронів. Постраждалих та влучань в інфраструктуру немає.

Перехоплено десятки шахедів, без влучань та постраждалих на Київщині - ОВА

У Київській області тривога тривала протягом більш, ніж 7 годин. За цей час агресор цілеспрямовано бив ударними дронами та різними типами ракет на території низки областей України, в черговий раз намагаючись атакувати мирні населені пункти.

Повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Деталі

Понад 7 годин тривоги на Київщині. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Постраждалих серед населення немає. Влучання в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

- інформує Калашник.

Він додав, що цієї ночі перехоплено майже пʼять десятків ворожих дронів. 

Нагадаємо

Волинська область та Луцьк пережили нічну атаку 12 ворожих БпЛА та ракет. Загиблих та постраждалих немає, зафіксовані незначні руйнування будівель.

Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджено промислову інфраструктуру, 8 багатоповерхівок та 2 приватні будинки.

Внаслідок нічної атаки рф по Львову загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до трьох, одна з них – 38-річна жінка у стані середньої важкості.

росія атакувала Закарпаття крилатими ракетами, зруйнувавши складські приміщення на Мукачівщині. Відомо про 12 постраждалих, повідомив у четвер голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький

У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область – були застосовані ракети і БПЛА. 

Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21.08.25, 04:48 • 32058 переглядiв

Ігор Тележніков

