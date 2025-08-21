Перехоплено десятки шахедів, без влучань та постраждалих на Київщині - ОВА
Київ • УНН
На Київщині тривога тривала понад 7 годин, сили ППО перехопили майже п'ять десятків ворожих дронів. Постраждалих та влучань в інфраструктуру немає.
У Київській області тривога тривала протягом більш, ніж 7 годин. За цей час агресор цілеспрямовано бив ударними дронами та різними типами ракет на території низки областей України, в черговий раз намагаючись атакувати мирні населені пункти.
Повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.
Деталі
Понад 7 годин тривоги на Київщині. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
Постраждалих серед населення немає. Влучання в обʼєкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.
Він додав, що цієї ночі перехоплено майже пʼять десятків ворожих дронів.
Нагадаємо
Волинська область та Луцьк пережили нічну атаку 12 ворожих БпЛА та ракет. Загиблих та постраждалих немає, зафіксовані незначні руйнування будівель.
Внаслідок ранкових ракетних ударів по Запоріжжю пошкоджено промислову інфраструктуру, 8 багатоповерхівок та 2 приватні будинки.
Внаслідок нічної атаки рф по Львову загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до трьох, одна з них – 38-річна жінка у стані середньої важкості.
росія атакувала Закарпаття крилатими ракетами, зруйнувавши складські приміщення на Мукачівщині. Відомо про 12 постраждалих, повідомив у четвер голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький
У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область – були застосовані ракети і БПЛА.
