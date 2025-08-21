$41.360.10
06:16 • 1740 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 6662 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 38265 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 112658 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 56641 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 96971 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 264719 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 84760 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 78265 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70991 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Атака рф на Луцьк: усього 12 дронів та ракет, без жертв, є руйнування

Київ • УНН

 • 232 перегляди

Волинська область та Луцьк пережили нічну атаку 12 ворожих БпЛА та ракет. Загиблих та постраждалих немає, зафіксовані незначні руйнування будівель.

Атака рф на Луцьк: усього 12 дронів та ракет, без жертв, є руйнування

Луцьк та Волинську область російські війська вночі та вранці атакували дронами і ракетами, усього - 12 ворожих цілий, інформації про жертв немає, є руйнування, наслідки уточнюються, повідомив у четвер голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

Усю ніч і ранок область та Луцьк зокрема потерпали від атаки ворожих БпЛА та ракети. Усього було 12 ворожих цілей. Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель

- написав Рудницький.

546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"21.08.25, 09:16 • 1750 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Протиповітряна оборона
Волинська область
Луцьк
Безпілотний літальний апарат