Атака рф на Луцьк: усього 12 дронів та ракет, без жертв, є руйнування

Луцьк та Волинську область російські війська вночі та вранці атакували дронами і ракетами, усього - 12 ворожих цілий, інформації про жертв немає, є руйнування, наслідки уточнюються, повідомив у четвер голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.

