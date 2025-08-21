Атака рф на Луцьк: усього 12 дронів та ракет, без жертв, є руйнування
Київ • УНН
Волинська область та Луцьк пережили нічну атаку 12 ворожих БпЛА та ракет. Загиблих та постраждалих немає, зафіксовані незначні руйнування будівель.
Луцьк та Волинську область російські війська вночі та вранці атакували дронами і ракетами, усього - 12 ворожих цілий, інформації про жертв немає, є руйнування, наслідки уточнюються, повідомив у четвер голова Волинської ОВА Іван Рудницький у Telegram, пише УНН.
Усю ніч і ранок область та Луцьк зокрема потерпали від атаки ворожих БпЛА та ракети. Усього було 12 ворожих цілей. Наслідки уточнюються та, на щастя, інформації про загиблих та потерпілих немає. Є незначні руйнування будівель
