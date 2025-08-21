$41.360.10
06:16 • 1324 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 5856 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 37854 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 111947 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 56335 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 96488 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 264321 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84698 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78225 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70965 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Атака РФ на Луцк: всего 12 дронов и ракет, без жертв, есть разрушения

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Волынская область и Луцк пережили ночную атаку 12 вражеских БПЛА и ракет. Погибших и пострадавших нет, зафиксированы незначительные разрушения зданий.

Атака РФ на Луцк: всего 12 дронов и ракет, без жертв, есть разрушения

Луцк и Волынскую область российские войска ночью и утром атаковали дронами и ракетами, всего - 12 вражеских целей, информации о жертвах нет, есть разрушения, последствия уточняются, сообщил в четверг глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Всю ночь и утро область и Луцк в частности страдали от атаки вражеских БпЛА и ракеты. Всего было 12 вражеских целей. Последствия уточняются и, к счастью, информации о погибших и пострадавших нет. Есть незначительные разрушения зданий

- написал Рудницкий.

546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"21.08.25, 09:16 • 1334 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Зенитная война
Волынская область
Луцк
Беспилотный летательный аппарат