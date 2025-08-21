Атака РФ на Луцк: всего 12 дронов и ракет, без жертв, есть разрушения

Луцк и Волынскую область российские войска ночью и утром атаковали дронами и ракетами, всего - 12 вражеских целей, информации о жертвах нет, есть разрушения, последствия уточняются, сообщил в четверг глава Волынской ОВА Иван Рудницкий в Telegram, пишет УНН.

Всю ночь и утро область и Луцк в частности страдали от атаки вражеских БпЛА и ракеты. Всего было 12 вражеских целей. Последствия уточняются и, к счастью, информации о погибших и пострадавших нет. Есть незначительные разрушения зданий