Київщина пережила нічну атаку рф: пошкоджені будівлі магазинів і приміщення складів
Київ • УНН
В ніч на 31 липня Київщина зазнала масованої атаки ракетами та БПЛА. Сили ППО збили ворожі цілі, постраждалих серед мирного населення немає.
У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область – були застосовані ракети і БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.
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Як зазначив чиновник, в області працювали сили ППО, були збиті ворожі цілі. Про постраждалих серед мирного населення області немає, пише Калашник.
Також не було влучень в об’єкти критичної інфраструктури. Однак в Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі трьох магазинів та складські приміщення.
Дякую нашим захисникам з проєкту "Чисте небо". Є нові перехоплення ворожих дронів. Загалом з початку реалізації проєкту збито майже 800 ворожих цілей
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на КМВА повідомляв, що шестеро людей, включаючи шестирічну дитину, загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву 31 липня. Пошуково-рятувальна операція триває.
Пізніше УНН повідомив, що в результаті атаки загинуло 8 людей, включаючи дитину, та понад 30 отримали поранення, серед них троє поліцейських.