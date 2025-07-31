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Київщина пережила нічну атаку рф: пошкоджені будівлі магазинів і приміщення складів

Київ • УНН

 • 76 перегляди

В ніч на 31 липня Київщина зазнала масованої атаки ракетами та БПЛА. Сили ППО збили ворожі цілі, постраждалих серед мирного населення немає.

Київщина пережила нічну атаку рф: пошкоджені будівлі магазинів і приміщення складів

У ніч на 31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київську область – були застосовані ракети і БПЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

Деталі

Як зазначив чиновник, в області працювали сили ППО, були збиті ворожі цілі. Про постраждалих серед мирного населення області немає, пише Калашник.

Також не було влучень в об’єкти критичної інфраструктури. Однак в Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено будівлі трьох магазинів та складські приміщення.

Дякую нашим захисникам з проєкту "Чисте небо". Є нові перехоплення ворожих дронів. Загалом з початку реалізації проєкту збито майже 800 ворожих цілей

- написав Калашник.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на КМВА повідомляв, що шестеро людей, включаючи шестирічну дитину, загинули внаслідок російського комбінованого удару по Києву 31 липня. Пошуково-рятувальна операція триває.

Пізніше УНН повідомив, що в результаті атаки загинуло 8 людей, включаючи дитину, та понад 30 отримали поранення, серед них троє поліцейських.

Євген Устименко

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