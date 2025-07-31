Киевщина пережила ночную атаку рф: повреждены здания магазинов и помещения складов

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киевскую область – были применены ракеты и БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Как отметил чиновник, в области работали силы ПВО, были сбиты вражеские цели. О пострадавших среди мирного населения области нет, пишет Калашник.

Также не было попаданий в объекты критической инфраструктуры. Однако в Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.

Спасибо нашим защитникам из проекта "Чистое небо". Есть новые перехваты вражеских дронов. Всего с начала реализации проекта сбито почти 800 вражеских целей