Киевщина пережила ночную атаку рф: повреждены здания магазинов и помещения складов
Киев • УНН
В ночь на 31 июля Киевщина подверглась массированной атаке ракетами и БПЛА. Силы ПВО сбили вражеские цели, пострадавших среди мирного населения нет.
В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киевскую область – были применены ракеты и БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
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Как отметил чиновник, в области работали силы ПВО, были сбиты вражеские цели. О пострадавших среди мирного населения области нет, пишет Калашник.
Также не было попаданий в объекты критической инфраструктуры. Однако в Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.
Спасибо нашим защитникам из проекта "Чистое небо". Есть новые перехваты вражеских дронов. Всего с начала реализации проекта сбито почти 800 вражеских целей
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на КГВА сообщал, что шесть человек, включая шестилетнего ребенка, погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву 31 июля. Поисково-спасательная операция продолжается.
Позже УНН сообщил, что в результате атаки погибли 8 человек, включая ребенка, и более 30 получили ранения, среди них трое полицейских.