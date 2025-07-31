Киевщина пережила ночную атаку рф: повреждены здания магазинов и помещения складов

$41.790.01
48.220.47
ukenru
04:00 • 4562 просмотра
Рада сегодня рассмотрит президентский законопроект о НАБУ и САП
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 66516 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 105920 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 64416 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 102990 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 76775 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 79479 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 129517 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 54563 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 77167 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2м/с
93%
746мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: в Соломенский район направляется бригада медиков30 июля, 21:41 • 16805 просмотра
Это ответ Путина на дедлайн Трампа: дочь Келлога отреагировала на массированную атаку по Киеву30 июля, 22:54 • 40014 просмотра
В Киеве второй раз за ночь прозвучала воздушная тревога: рф запустила ракеты01:49 • 14110 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 20 пострадавших, разрушен подъезд и повреждены школы03:22 • 14895 просмотра
Еще плюс 1070 оккупантов, танк и 16 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях врага04:50 • 8746 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
30 июля, 15:21 • 66402 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 15:01 • 105782 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 91446 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 119976 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 163926 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Государство Палестина
Израиль
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 67728 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 142194 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 201857 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 249717 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 182609 просмотра
Актуальное
Крылатая ракета
ТикТок
Truth Social
Spotify
Фокс Ньюс

Киевщина пережила ночную атаку рф: повреждены здания магазинов и помещения складов

Киев • УНН

 • 2238 просмотра

В ночь на 31 июля Киевщина подверглась массированной атаке ракетами и БПЛА. Силы ПВО сбили вражеские цели, пострадавших среди мирного населения нет.

Киевщина пережила ночную атаку рф: повреждены здания магазинов и помещения складов

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киевскую область – были применены ракеты и БПЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Подробности

Как отметил чиновник, в области работали силы ПВО, были сбиты вражеские цели. О пострадавших среди мирного населения области нет, пишет Калашник.

Также не было попаданий в объекты критической инфраструктуры. Однако в Бучанском районе в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения.

Спасибо нашим защитникам из проекта "Чистое небо". Есть новые перехваты вражеских дронов. Всего с начала реализации проекта сбито почти 800 вражеских целей

- написал Калашник.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на КГВА сообщал, что шесть человек, включая шестилетнего ребенка, погибли в результате российского комбинированного удара по Киеву 31 июля. Поисково-спасательная операция продолжается.

Позже УНН сообщил, что в результате атаки погибли 8 человек, включая ребенка, и более 30 получили ранения, среди них трое полицейских.

Евгений Устименко

ОбществоВойнаКиевская область
Киевская область
Беспилотный летательный аппарат
Киев