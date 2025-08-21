Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА

$41.360.10
20 серпня, 15:55 • 32136 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 99943 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 51205 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 87441 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 256676 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 83245 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 77406 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70655 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 242087 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182706 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб20 серпня, 19:31 • 14475 перегляди
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20 серпня, 20:48 • 23197 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW00:59 • 20925 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 25495 перегляди
Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома04:21 • 22475 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 43636 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 99930 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 87428 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 256665 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 242079 перегляди
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 27716 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 25276 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 26629 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 55661 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 66214 перегляди
Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА

Київ • УНН

 • 184 перегляди

росія атакувала Закарпаття крилатими ракетами, зруйнувавши складські приміщення на Мукачівщині. Внаслідок удару дванадцять людей отримали травми, триває рятувальна операція.

Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА

Внаслідок ракетної атаки російських військ на підприємство на Мукачівщині у Закарпатській області зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, відомо про 12 постраждалих, повідомив у четвер голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Telegram, пише УНН.

Сьогодні росія знову атакувала Закарпаття. Цього разу ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Станом на 7.00 ранку триває рятувальна операція. 12 людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога

- написав голова ОВА.

З його слів, розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади.

Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома21.08.25, 07:21 • 22707 переглядiв

Юлія Шрамко

