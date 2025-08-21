Ракетна атака рф на підприємство на Закарпатті: зруйновано склади - ОВА
росія атакувала Закарпаття крилатими ракетами, зруйнувавши складські приміщення на Мукачівщині. Внаслідок удару дванадцять людей отримали травми, триває рятувальна операція.
Внаслідок ракетної атаки російських військ на підприємство на Мукачівщині у Закарпатській області зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, відомо про 12 постраждалих, повідомив у четвер голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Telegram, пише УНН.
Сьогодні росія знову атакувала Закарпаття. Цього разу ворог бив крилатими ракетами по одному з підприємств на Мукачівщині. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа. Станом на 7.00 ранку триває рятувальна операція. 12 людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога
З його слів, розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади.
