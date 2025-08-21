Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома

Внаслідок ворожого удару по Мукачеву Закарпатської області поранень зазнали 12 людей. Про це йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради, інформує УНН.

Зазначається, що станом на 7:00 до лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно.

На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний