Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома

20 серпня, 15:55 • 23298 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 72023 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 42152 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 71466 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 242485 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 80720 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 75495 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 70284 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 234230 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 182503 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ухилення від мобілізації та незаконне переправлення осіб через держкордон: прокуратура повідомила про підозру 34 особам20 серпня, 18:54 • 4496 перегляди
На фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках - Генштаб20 серпня, 19:31 • 4570 перегляди
Атака дронів: у Києві пролунали вибухи20 серпня, 20:48 • 15219 перегляди
кремль відмовляється від двосторонньої зустрічі путіна з Зеленським, пропонуючи "стамбульський формат" - ISW00:59 • 12865 перегляди
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку01:48 • 16427 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 35447 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 72016 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 71465 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 242483 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 234229 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Юлія Свириденко
Елбридж Колбі
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Вашингтон
Київська область
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo20 серпня, 12:51 • 23806 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором20 серпня, 12:45 • 21827 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа20 серпня, 11:47 • 23459 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"20 серпня, 09:18 • 52696 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 63383 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Пістолет
Крилата ракета
Шахед-136

Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Внаслідок ворожого удару по Мукачеву 12 осіб отримали поранення. 10 осіб доставлено до лікарні швидкою, ще двоє звернулися самостійно. Мешканців закликають без потреби не виходити на вулицю.

Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома

Внаслідок ворожого удару по Мукачеву Закарпатської області поранень зазнали 12 людей. Про це йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 7:00 до лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно.

На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний

- зазначили у міськраді Мукачева.

Там також закликали мешканців у зв’язку з пожежею на одному з підприємств міста внаслідок ракетного удару щільно закривати вікна, без нагальної потреби не виходити на вулицю та залишатись в укриттях до відбою.

Нагадаємо

Вранці 21 серпня ворог ударив по підприємству у Мукачеві, спалахнула масштабна пожежа.

Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21.08.25, 04:48 • 16574 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Закарпатська область
Україна
Мукачево