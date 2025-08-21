Удар по Мукачеву: щонайменше 12 постраждалих, місцевих просять залишатися вдома
Київ • УНН
Внаслідок ворожого удару по Мукачеву 12 осіб отримали поранення. 10 осіб доставлено до лікарні швидкою, ще двоє звернулися самостійно. Мешканців закликають без потреби не виходити на вулицю.
Внаслідок ворожого удару по Мукачеву Закарпатської області поранень зазнали 12 людей. Про це йдеться у повідомленні Мукачівської міської ради, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що станом на 7:00 до лікарні Святого Мартина доставлено каретами швидкої допомоги 10 осіб, ще 2 постраждалих звернулися самостійно.
На стаціонарному лікуванні перебуває 5 пацієнтів, один із них переведений до обласної лікарні. Всім потерпілим надано своєчасну медичну допомогу, вони забезпечені усім необхідним. Стан пацієнтів стабільний
Там також закликали мешканців у зв’язку з пожежею на одному з підприємств міста внаслідок ракетного удару щільно закривати вікна, без нагальної потреби не виходити на вулицю та залишатись в укриттях до відбою.
Нагадаємо
Вранці 21 серпня ворог ударив по підприємству у Мукачеві, спалахнула масштабна пожежа.
Україна під масованим нічним ударом: вибухи у Києві, Львові та Луцьку21.08.25, 04:48 • 16574 перегляди