Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома

В результате вражеского удара по Мукачево Закарпатской области ранения получили 12 человек. Об этом говорится в сообщении Мукачевского городского совета, информирует УНН.

Отмечается, что по состоянию на 7:00 в больницу Святого Мартина доставлено каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно.

На стационарном лечении находятся 5 пациентов, один из них переведен в областную больницу. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное