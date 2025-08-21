Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома
Киев • УНН
В результате вражеского удара по Мукачево 12 человек получили ранения. 10 человек доставлены в больницу скорой помощью, еще двое обратились самостоятельно. Жителей призывают без надобности не выходить на улицу.
В результате вражеского удара по Мукачево Закарпатской области ранения получили 12 человек. Об этом говорится в сообщении Мукачевского городского совета, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что по состоянию на 7:00 в больницу Святого Мартина доставлено каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно.
На стационарном лечении находятся 5 пациентов, один из них переведен в областную больницу. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное
Там также призвали жителей в связи с пожаром на одном из предприятий города в результате ракетного удара плотно закрывать окна, без крайней необходимости не выходить на улицу и оставаться в укрытиях до отбоя.
Напомним
Утром 21 августа враг ударил по предприятию в Мукачево, вспыхнул масштабный пожар.
