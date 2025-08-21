Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома

$41.360.10
48.320.15
ukenru
20 августа, 15:55 • 23385 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 72193 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 42220 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 71532 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 242548 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 80727 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 75500 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70291 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 234259 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 182506 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
75%
744мм
Популярные новости
Уклонение от мобилизации и незаконная переправка лиц через госграницу: прокуратура сообщила о подозрении 34 лицам20 августа, 18:54 • 4634 просмотра
На фронте произошло 128 боев: жарче всего на Лиманском и Покровском направлениях - Генштаб20 августа, 19:31 • 4714 просмотра
Атака дронов: в Киеве прогремели взрывы20 августа, 20:48 • 15306 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW00:59 • 12982 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке01:48 • 16574 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 35480 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 72190 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 71530 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 242546 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 234259 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Юлия Свириденко
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 23816 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 21836 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 23467 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 52703 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 63392 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Пистолет
Крылатая ракета
Шахед-136

Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома

Киев • УНН

 • 88 просмотра

В результате вражеского удара по Мукачево 12 человек получили ранения. 10 человек доставлены в больницу скорой помощью, еще двое обратились самостоятельно. Жителей призывают без надобности не выходить на улицу.

Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома

В результате вражеского удара по Мукачево Закарпатской области ранения получили 12 человек. Об этом говорится в сообщении Мукачевского городского совета, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что по состоянию на 7:00 в больницу Святого Мартина доставлено каретами скорой помощи 10 человек, еще 2 пострадавших обратились самостоятельно.

На стационарном лечении находятся 5 пациентов, один из них переведен в областную больницу. Всем пострадавшим оказана своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное

- отметили в горсовете Мукачево.

Там также призвали жителей в связи с пожаром на одном из предприятий города в результате ракетного удара плотно закрывать окна, без крайней необходимости не выходить на улицу и оставаться в укрытиях до отбоя.

Напомним

Утром 21 августа враг ударил по предприятию в Мукачево, вспыхнул масштабный пожар.

Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21.08.25, 04:48 • 16631 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Закарпатская область
Украина
Мукачево