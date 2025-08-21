$41.360.10
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя «львиную долю» расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 34332 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 106316 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 53752 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 92123 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 260797 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84015 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 77957 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 70800 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 244591 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА

россия атаковала Закарпатье крылатыми ракетами, разрушив складские помещения на Мукачевщине. В результате удара двенадцать человек получили травмы, продолжается спасательная операция.

Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА

В результате ракетной атаки российских войск на предприятие в Мукачевском районе Закарпатской области разрушены складские помещения, начался пожар, известно о 12 пострадавших, сообщил в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий в Telegram, пишет УНН.

Сегодня россия снова атаковала Закарпатье. На этот раз враг бил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачевском районе. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар. По состоянию на 7.00 утра продолжается спасательная операция. 12 человек получили травмы различной сложности, всем оказывается необходимая помощь

- написал глава ОВА.

По его словам, развернут оперативный штаб, в районе ликвидации последствий ракетного удара работают представители ОВА и городских властей.

Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома21.08.25, 07:21 • 25582 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Крылатая ракета
Национальная полиция Украины
Закарпатская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина
Мукачево