Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА
россия атаковала Закарпатье крылатыми ракетами, разрушив складские помещения на Мукачевщине. В результате удара двенадцать человек получили травмы, продолжается спасательная операция.
В результате ракетной атаки российских войск на предприятие в Мукачевском районе Закарпатской области разрушены складские помещения, начался пожар, известно о 12 пострадавших, сообщил в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий в Telegram, пишет УНН.
Сегодня россия снова атаковала Закарпатье. На этот раз враг бил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачевском районе. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар. По состоянию на 7.00 утра продолжается спасательная операция. 12 человек получили травмы различной сложности, всем оказывается необходимая помощь
По его словам, развернут оперативный штаб, в районе ликвидации последствий ракетного удара работают представители ОВА и городских властей.
