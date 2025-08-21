Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА

В результате ракетной атаки российских войск на предприятие в Мукачевском районе Закарпатской области разрушены складские помещения, начался пожар, известно о 12 пострадавших, сообщил в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий в Telegram, пишет УНН.

Сегодня россия снова атаковала Закарпатье. На этот раз враг бил крылатыми ракетами по одному из предприятий в Мукачевском районе. В результате удара разрушены складские помещения, начался пожар. По состоянию на 7.00 утра продолжается спасательная операция. 12 человек получили травмы различной сложности, всем оказывается необходимая помощь