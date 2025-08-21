$41.360.10
48.320.15
ukenru
06:16 • 2380 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 7720 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 38750 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 113564 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 56995 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 97589 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 265274 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоров
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 84817 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 78306 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 71023 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Перехвачены десятки «шахедов», без попаданий и пострадавших в Киевской области – ОВА

Киев • УНН

 • 28 просмотра

В Киевской области тревога длилась более 7 часов, силы ПВО перехватили почти пять десятков вражеских дронов. Пострадавших и попаданий в инфраструктуру нет.

Перехвачены десятки «шахедов», без попаданий и пострадавших в Киевской области – ОВА

В Киевской области тревога длилась более 7 часов. За это время агрессор целенаправленно бил ударными дронами и различными типами ракет по территории ряда областей Украины, в очередной раз пытаясь атаковать мирные населенные пункты.

Сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.

Детали

Более 7 часов тревоги в Киевской области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.

- информирует Калашник.

Он добавил, что этой ночью перехвачено почти пять десятков вражеских дронов.

Напомним

Волынская область и Луцк пережили ночную атаку 12 вражеских БпЛА и ракет. Погибших и пострадавших нет, зафиксированы незначительные разрушения зданий.

В результате утренних ракетных ударов по Запорожью повреждена промышленная инфраструктура, 8 многоэтажек и 2 частных дома.

В результате ночной атаки РФ по Львову погиб один человек. Количество пострадавших возросло до трех, одна из них – 38-летняя женщина в состоянии средней тяжести.

Россия атаковала Закарпатье крылатыми ракетами, разрушив складские помещения на Мукачевщине. Известно о 12 пострадавших, сообщил в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий

В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киевскую область – были применены ракеты и БПЛА.

Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21.08.25, 04:48 • 31974 просмотра

Игорь Тележников

Война в УкраинеКиевская область
Крылатая ракета
Киевская область
Волынская область
Закарпатская область
Запорожская область
Мукачево
Луцк
Беспилотный летательный аппарат
Запорожье
Львов