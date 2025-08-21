Перехвачены десятки «шахедов», без попаданий и пострадавших в Киевской области – ОВА
Киев • УНН
В Киевской области тревога длилась более 7 часов, силы ПВО перехватили почти пять десятков вражеских дронов. Пострадавших и попаданий в инфраструктуру нет.
В Киевской области тревога длилась более 7 часов. За это время агрессор целенаправленно бил ударными дронами и различными типами ракет по территории ряда областей Украины, в очередной раз пытаясь атаковать мирные населенные пункты.
Сообщает УНН со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Николая Калашника.
Детали
Более 7 часов тревоги в Киевской области. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
Пострадавших среди населения нет. Попадания в объекты критической или жилищной инфраструктуры не допущено.
Он добавил, что этой ночью перехвачено почти пять десятков вражеских дронов.
Напомним
Волынская область и Луцк пережили ночную атаку 12 вражеских БпЛА и ракет. Погибших и пострадавших нет, зафиксированы незначительные разрушения зданий.
В результате утренних ракетных ударов по Запорожью повреждена промышленная инфраструктура, 8 многоэтажек и 2 частных дома.
В результате ночной атаки РФ по Львову погиб один человек. Количество пострадавших возросло до трех, одна из них – 38-летняя женщина в состоянии средней тяжести.
Россия атаковала Закарпатье крылатыми ракетами, разрушив складские помещения на Мукачевщине. Известно о 12 пострадавших, сообщил в четверг глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий
В ночь на 31 июля российские оккупанты совершили массированную атаку на Киевскую область – были применены ракеты и БПЛА.
