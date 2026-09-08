У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалий
Київ • УНН
У Київському районі Харкова ворожий БПЛА влучив у стіну будинку на рівні шостого поверху, поранивши чоловіка. Також поранено 17-річного хлопця.
Харків пізно ввечері 7 вересня був атакований ворожим БПЛА. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, зафіксовано влучання ворожого бойового БПЛА по багатоповерхівці у Київському районі.
Влучання у будинок на рівні шостого поверху. Є попередня інформація, яка потребує підтвердження, про одну постраждалу людину
Згодом він підтвердив інформацію про постраждалого.
У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Київському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА в стіну на рівні 6 поверху багатоквартирного будинку. Пошкоджено скління вікон.
Раніше Синєгубов повідомив, що у Шевченківському районі вибухове поранення отримав 17-річний хлопець.
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