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У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалий

Київ • УНН

 • 222 перегляди

У Київському районі Харкова ворожий БПЛА влучив у стіну будинку на рівні шостого поверху, поранивши чоловіка. Також поранено 17-річного хлопця.

У Харкові дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалий

Харків пізно ввечері 7 вересня був атакований ворожим БПЛА. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зафіксовано влучання ворожого бойового БПЛА по багатоповерхівці у Київському районі.

Влучання у будинок на рівні шостого поверху. Є попередня інформація, яка потребує підтвердження, про одну постраждалу людину

Згодом він підтвердив інформацію про постраждалого.

У свою чергу начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Київському районі зафіксовано влучання ворожого БпЛА в стіну на рівні 6 поверху багатоквартирного будинку. Пошкоджено скління вікон.

Раніше Синєгубов повідомив, що у Шевченківському районі вибухове поранення отримав 17-річний хлопець.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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