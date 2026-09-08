В Харькове дрон попал в многоэтажку, есть пострадавший

Харьков поздно вечером 7 сентября был атакован вражеским БПЛА. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.

Подробности

По его словам, зафиксировано попадание вражеского боевого БПЛА в многоэтажный дом в Киевском районе.

Попадание в дом на уровне шестого этажа. Есть предварительная информация, которая требует подтверждения, об одном пострадавшем человеке написал Терехов.

Позже он подтвердил информацию о пострадавшем.

В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в стену на уровне 6-го этажа многоквартирного дома. Повреждено остекление окон.

Ранее Синегубов сообщил, что в Шевченковском районе взрывное ранение получил 17-летний парень.

Напомним

Армия рф продолжает наносить удары по Харьковской области. Одна из последних атак пришлась на город Чугуев, погибли три человека.

Анджелина Джоли посетила боксерский клуб в Харькове, её сын Нокс провёл тренировку с украинскими защитниками