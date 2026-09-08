В Харькове дрон попал в многоэтажку, есть пострадавший
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова вражеский БПЛА попал в стену дома на уровне шестого этажа, ранив мужчину. Также ранен 17-летний юноша.
Харьков поздно вечером 7 сентября был атакован вражеским БПЛА. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Подробности
По его словам, зафиксировано попадание вражеского боевого БПЛА в многоэтажный дом в Киевском районе.
Попадание в дом на уровне шестого этажа. Есть предварительная информация, которая требует подтверждения, об одном пострадавшем человеке
Позже он подтвердил информацию о пострадавшем.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Киевском районе зафиксировано попадание вражеского БПЛА в стену на уровне 6-го этажа многоквартирного дома. Повреждено остекление окон.
Ранее Синегубов сообщил, что в Шевченковском районе взрывное ранение получил 17-летний парень.
Напомним
Армия рф продолжает наносить удары по Харьковской области. Одна из последних атак пришлась на город Чугуев, погибли три человека.
Анджелина Джоли посетила боксерский клуб в Харькове, её сын Нокс провёл тренировку с украинскими защитниками07.09.26, 22:29 • 1840 просмотров