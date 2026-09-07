Анджелина Джоли посетила боксерский клуб в Харькове, её сын Нокс провёл тренировку с украинскими защитниками

Известная актриса Анджелина Джоли посетила боксерский клуб Spadkoyemets в Харькове, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

Обычный тренировочный день в зале внезапно получил неожиданное продолжение. Среди гостей клуба оказалась одна из самых известных актрис мира (Анджелина Джоли — ред.). Ее сын Нокс вместе с украинскими защитниками провел в клубе тренировку по тайскому боксу — говорится в сообщении.

В Федерации добавили, что в харьковском боксерском зале в один день встретились спорт, украинские защитники и одна из самых известных актрис мира.

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