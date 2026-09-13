російські БПЛА вдарили по АЗС біля пункту пропуску "Ягодин"

$44.5551.76
ukenru
03:30 • 10827 перегляди
У Бельгії помер український оператор дронівPhoto
12 вересня, 20:21 • 28510 перегляди
Кушнер заявив про прогрес у переговорах, але "сторони не мають спільного бачення"
12 вересня, 18:06 • 36386 перегляди
Реактивні БПЛА росіян роблять мобільні групи ППО України малоефективними - The Times
12 вересня, 16:35 • 30858 перегляди
Вперше в історії: український безекіпажний катер знищили російський у боюVideo
12 вересня, 14:33 • 27714 перегляди
У Німеччині одного з підозрюваних у диверсії в аеропорту Лейпцига пов’язали з гру рф
12 вересня, 13:28 • 31829 перегляди
СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогомVideo
12 вересня, 13:15 • 27850 перегляди
пєсков запросив Зеленського до москви замість зустрічі з путіним на G20 у Маямі
12 вересня, 13:04 • 19697 перегляди
росія знову атакує залізницю, у Луцьку дрон влучив у пасажирський потягVideo
12 вересня, 12:18 • 20377 перегляди
Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світуPhoto
12 вересня, 11:32 • 20406 перегляди
росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+14°
1м/с
92%
749мм
Популярнi новини
"Розмови про важливе": в росії школярам показуватимуть фільми про "сво"12 вересня, 21:58 • 4474 перегляди
Укрнафта встановлює габіони навколо АЗС у Києві через загрозу атакPhoto12 вересня, 22:56 • 12248 перегляди
Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Миколаєва: у місті проблеми з електропостачанням12 вересня, 23:25 • 9258 перегляди
Українські полярники показали, як пінгвіни "літають"Video12 вересня, 23:57 • 13727 перегляди
ООН попередила про найсуворішу зиму для України з 2022 року01:59 • 7688 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 43913 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 74081 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 73018 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 92134 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 100543 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Давид Арахамія
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Луцьк
Житомирська область
Сполучені Штати Америки
Фастів
Реклама
УНН Lite
Українські полярники показали, як пінгвіни "літають"Video12 вересня, 23:57 • 13749 перегляди
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12 вересня, 12:30 • 23530 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт12 вересня, 10:44 • 23480 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 27050 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 35932 перегляди
Актуальне
Шахед-136
«Калібр» (сімейство ракет)
Економіст (журнал)
The Times
Техніка

російські БПЛА вдарили по АЗС біля пункту пропуску "Ягодин"

Київ • УНН

 • 1168 перегляди

російські дрони атакували АЗС неподалік кордону з Польщею, спричинивши масштабну пожежу. Горіли також вантажівки, даних про жертв немає.

російські БПЛА вдарили по АЗС біля пункту пропуску "Ягодин"

російські БПЛА атакували район міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. За попередньою інформацією, влучання сталося по автозаправній станції неподалік українсько-польського кордону. Відео з’явилось у місцевих Telegram-каналах, передає УНН.

Деталі

Після влучання виникла сильна пожежа. На кадрах видно масштабне полум’я та густий дим. Також повідомляється про займання вантажних автомобілів, які перебували поруч із заправкою.

Про загиблих і постраждалих наразі не відомо.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що українські АЗС отримають доступ до інформації про переміщення російських БПЛА в режимі реального часу, щоб попереджати своїх співробітників, а також відвідувачів про наближення загрози.

Євген Устименко

Війна в Україні
Вибухи
Пожежі
Повітряна тривога
Війна в Україні
Державний кордон України
Україна
Польща