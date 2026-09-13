російські БПЛА вдарили по АЗС біля пункту пропуску "Ягодин"

російські БПЛА атакували район міжнародного пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. За попередньою інформацією, влучання сталося по автозаправній станції неподалік українсько-польського кордону. Відео з’явилось у місцевих Telegram-каналах, передає УНН.

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Після влучання виникла сильна пожежа. На кадрах видно масштабне полум’я та густий дим. Також повідомляється про займання вантажних автомобілів, які перебували поруч із заправкою.

Про загиблих і постраждалих наразі не відомо.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що українські АЗС отримають доступ до інформації про переміщення російських БПЛА в режимі реального часу, щоб попереджати своїх співробітників, а також відвідувачів про наближення загрози.