российские БПЛА ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин"

российские БПЛА атаковали район международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе. По предварительной информации, попадание произошло по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы. Видео появилось в местных Telegram-каналах, передает УНН.

Детали

После попадания возник сильный пожар. На кадрах видны масштабное пламя и густой дым. Также сообщается о возгорании грузовых автомобилей, которые находились рядом с заправкой.

О погибших и пострадавших пока неизвестно.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что украинские АЗС получат доступ к информации о перемещении российских БПЛА в режиме реального времени, чтобы предупреждать своих сотрудников, а также посетителей о приближении угрозы.