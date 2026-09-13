российские БПЛА ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин"

$44.5551.76
ukenru
12 сентября, 20:21 • 26179 просмотра
Кушнер заявил о прогрессе в переговорах, но «у сторон нет общего видения»
12 сентября, 18:06 • 34155 просмотра
Реактивные БПЛА рф делают мобильные группы ПВО Украины малоэффективными - The Times
12 сентября, 16:35 • 29538 просмотра
Впервые в истории: украинский безэкипажный катер уничтожил российский в боюVideo
12 сентября, 14:33 • 26656 просмотра
В Германии одного из подозреваемых в диверсии в аэропорту Лейпцига связали с гру рф
12 сентября, 13:28 • 31080 просмотра
СБУ поразила производство FPV-дронов и склады БПЛА под ТаганрогомVideo
12 сентября, 13:15 • 27353 просмотра
Песков пригласил Зеленского в Москву вместо встречи с Путиным на G20 в Майами
12 сентября, 13:04 • 19357 просмотра
Россия снова атакует железную дорогу: в Луцке дрон попал в пассажирский поездVideo
12 сентября, 12:18 • 20216 просмотра
Зеленский заявил о фактически непрерывных ударах рф и раскритиковал реакцию мираPhoto
12 сентября, 11:32 • 20277 просмотра
Россия в третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: пострадали 4 работника
12 сентября, 10:47 • 18665 просмотра
У Путина ответили на предложение Зеленского встретиться на саммите G20 в Майами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.6м/с
85%
752мм
Популярные новости
«Укрнафта» устанавливает габионы вокруг АЗС в Киеве из-за угрозы атакPhoto12 сентября, 22:56 • 11342 просмотра
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру Николаева: в городе проблемы с электроснабжением12 сентября, 23:25 • 7442 просмотра
Украинские полярники показали, как пингвины "летают"Video12 сентября, 23:57 • 12412 просмотра
ООН предупредила о самой суровой зиме для Украины с 2022 года01:59 • 5714 просмотра
В Бельгии умер украинский оператор дроновPhoto03:30 • 8714 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая12 сентября, 07:30 • 42978 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 73105 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 72264 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 91551 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 99940 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Мохаммед бин Салман
Давид Арахамия
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Житомирская область
Fastiv
Реклама
УНН Lite
Украинские полярники показали, как пингвины "летают"Video12 сентября, 23:57 • 12529 просмотра
Памела Андерсон привлекла внимание публики, появившись в платье с экстремально высоким разрезомPhoto12 сентября, 12:30 • 23021 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности о свадьбе с Тейлор Свифт12 сентября, 10:44 • 23023 просмотра
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto12 сентября, 07:51 • 26622 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански12 сентября, 06:45 • 35500 просмотра
Актуальное
Шахед-136
The Economist
Таймс
Техника
Отопление

российские БПЛА ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин"

Киев • УНН

 • 220 просмотра

российские дроны атаковали АЗС неподалёку от границы с Польшей, вызвав масштабный пожар. Также горели грузовики, данных о жертвах нет.

российские БПЛА ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин"

российские БПЛА атаковали район международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе. По предварительной информации, попадание произошло по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы. Видео появилось в местных Telegram-каналах, передает УНН.

Детали

После попадания возник сильный пожар. На кадрах видны масштабное пламя и густой дым. Также сообщается о возгорании грузовых автомобилей, которые находились рядом с заправкой.

О погибших и пострадавших пока неизвестно.

Напомним

Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что украинские АЗС получат доступ к информации о перемещении российских БПЛА в режиме реального времени, чтобы предупреждать своих сотрудников, а также посетителей о приближении угрозы.

Евгений Устименко

Война в Украине
Взрывы
Пожары
Воздушная тревога
Война в Украине
Государственная граница Украины
Украина
Польша