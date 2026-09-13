российские БПЛА ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин"
Киев • УНН
российские дроны атаковали АЗС неподалёку от границы с Польшей, вызвав масштабный пожар. Также горели грузовики, данных о жертвах нет.
российские БПЛА атаковали район международного пункта пропуска "Ягодин - Дорогуск" на украинско-польской границе. По предварительной информации, попадание произошло по автозаправочной станции неподалеку от украинско-польской границы. Видео появилось в местных Telegram-каналах, передает УНН.
Детали
После попадания возник сильный пожар. На кадрах видны масштабное пламя и густой дым. Также сообщается о возгорании грузовых автомобилей, которые находились рядом с заправкой.
О погибших и пострадавших пока неизвестно.
Напомним
Премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что украинские АЗС получат доступ к информации о перемещении российских БПЛА в режиме реального времени, чтобы предупреждать своих сотрудников, а также посетителей о приближении угрозы.