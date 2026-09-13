«Укрнафта» устанавливает габионы вокруг АЗС в Киеве из-за угрозы атак
Киев • УНН
Габионы должны удерживать осколки после ударов дронов и уменьшать зону поражения. Компания готовит дополнительные меры безопасности.
Сеть АЗС "Укрнафта" начала монтаж габионов вокруг своих автозаправочных комплексов в Киеве. Об этом сообщил председатель правления компании Богдан Кукура, информирует УНН.
Детали
По его словам, защитные конструкции устанавливают, в частности, со стороны автомобильных трасс и пешеходных дорожек. В случае удара российских дронов по территории АЗК габионы должны удерживать осколки в пределах периметра и уменьшать внешнюю зону поражения.
Это, в свою очередь, позволит снизить риски для пешеходов и автомобилей, которые могут оказаться поблизости во время вражеской атаки
Он добавил, что "Укрнафта" готовит дополнительные меры безопасности, о которых сообщит позже.
Напомним
Автозаправочные станции сети "Укрнафта" прекращают работу во время воздушной тревоги из-за угрозы российских атак.
рф осуществила одну из самых массированных атак на "Укрнафту", повреждены семь объектов добычи07.08.26, 16:33 • 12018 просмотров