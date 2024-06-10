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На Львівщині відбулося зіткнення автомобілів, постраждала дитина

На Львівщині відбулося зіткнення автомобілів, постраждала дитина

Київ • УНН

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У Львівській області в результаті зіткнення автомобілів на автодорозі Бібрка-Бурштин постраждали три людини, в тому числі 2-річна дівчинка.

Унаслідок автозіткнення у Львівській області на трасі Бібрка-Бурштин троє осіб травмовані, серед них 2-річна дівчинка. Пише УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Деталі

Дорожньо-транспортна пригода поблизу села Дем’янка-Наддністрянська Стрийського району 9 червня, близько 14.30 за участю "Land Rover" та "Volkswagen Golf" призвела до травмування трьох осіб.

Внаслідок ДТП водій "Volkswagen Golf" та двоє його пасажирок зі Львова, 36-річна жінка й дворічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. 

– пише пресслужба ГУНП у Львівській області.

За фактом слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо

Водій Ford загинув і його 5-річний син отримав травми, коли водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом в Одеській області.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
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