На Львівщині відбулося зіткнення автомобілів, постраждала дитина
Київ • УНН
У Львівській області в результаті зіткнення автомобілів на автодорозі Бібрка-Бурштин постраждали три людини, в тому числі 2-річна дівчинка.
Унаслідок автозіткнення у Львівській області на трасі Бібрка-Бурштин троє осіб травмовані, серед них 2-річна дівчинка. Пише УНН із посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.
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Дорожньо-транспортна пригода поблизу села Дем’янка-Наддністрянська Стрийського району 9 червня, близько 14.30 за участю "Land Rover" та "Volkswagen Golf" призвела до травмування трьох осіб.
Внаслідок ДТП водій "Volkswagen Golf" та двоє його пасажирок зі Львова, 36-річна жінка й дворічна дівчинка, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів.
За фактом слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо
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