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Смертельна аварія на Одещині: загинув водій, травмовано 5-річного сина

Смертельна аварія на Одещині: загинув водій, травмовано 5-річного сина

Київ • УНН

 • 28584 перегляди

Водій Ford загинув і його 5-річний син отримав травми, коли водій не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом в Одеській області.

У ДТП на Одещині загинув водій Ford, а його 5-річний син отримав тілесні ушкодження. Попередньо, поліція встановила, що водій втратив керування, виїхав з дороги і зіткнувся з деревом. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає УНН.

Деталі

Учора, 5 травня, у Подільському районі Одещини сталася трагедія на дорозі між містом Кодима та селом Федорівка.

У результаті ДТП загинув водій легковика Ford, а його 5-річний син отримав тілесні ушкодження.

Слідчими попередньо встановлено, що водій втратив керування, виїхав з дороги і зіткнувся з деревом. Від отриманих травм він помер на місці події, а його сина госпіталізували з ушкодженням голови. У лікарні хлопчику діагностували забійну рану потиличної ділянки голови. Стан його задовільний.

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Наразі поліція працює на місці пригоди, а кримінальне провадження розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Проводяться експертизи для встановлення всіх обставин трагедії.

ДТП в Одесі: водій Chevrolet наїхав на дитину на пішохідному переході09.12.23, 01:01 • 36403 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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