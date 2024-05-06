Смертельная авария в Одесской области: погиб водитель, травмирован 5-летний сын

В ДТП в Одесской области погиб водитель Ford, а его 5-летний сын получил телесные повреждения. Предварительно, полиция установила, что водитель потерял управление, выехал с дороги и столкнулся с деревом. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает УНН.

Детали

Вчера, 5 мая, в Подольском районе Одесской области произошла трагедия на дороге между городом Кодыма и селом Федоровка.

В результате ДТП погиб водитель легковушки Ford, а его 5-летний сын получил телесные повреждения.

Следователями предварительно установлено, что водитель потерял управление, выехал с дороги и столкнулся с деревом. От полученных травм он скончался на месте происшествия, а его сына госпитализировали с повреждением головы. В больнице мальчику диагностировали убойную рану затылочной области головы. Состояние его удовлетворительное.

Сейчас полиция работает на месте происшествия, а уголовное производство начато по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Проводятся экспертизы для установления всех обстоятельств трагедии.

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