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ДТП в Одессе: водитель Chevrolet наехал на ребенка на пешеходном переходе

Киев  •  УНН

08 декабрь 2023, 23:01  •  5021 просмотра

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В Одессе на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Chevrolet сбил 10-летнего мальчика, который получил телесные повреждения, в том числе подозрение на черепно-мозговую травму. Полиция расследует инцидент, произошедший 8 декабря.

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадал 10 летний мальчик. По данным правоохранителей ребенок переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, когда на него наехал автомобиль. Об этом пишет УНН, со ссылкой на данные правоохранителей.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля наехал на 10-летнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

- сказано в сообщении нацполиции региона.

Детали

В Одесском районном управлении полиции № 1 отметили, что автопроисшествие произошло вечером 8 декабря на улице Сегедской. 

Пострадавшего мальчика доставили в медицинское учреждение с  множественными ссадинами и гематомами лица и подозрением на черепно-мозговую травму. Полные обстоятельства происшествия сейчас выясняет следственно-оперативная группа по расследований дорожно-транспортных происшествий СУ ГУНП в Одесской области. Правоохранители решают вопрос о квалификации преступления, и  внесения данных об этом ДТП в Единый реестр досудебных расследований.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Криминал и ЧП
ДТП в Одесі: водій Chevrolet наїхав на дитину на пішохідному переході
An accident in Odesa: a Chevrolet driver hit a child on a pedestrian crossing
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ДТП в Одессе: водитель Chevrolet наехал на ребенка на пешеходном переходе

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