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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

На Львовщине произошло столкновение автомобилей, пострадал ребенок

Киев  •  УНН

10 июня 2024, 11:18  •  1286 просмотра

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Во Львовской области в результате столкновения автомобилей на автодороге Бибрка-Бурштын пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка.

В результате авто столкновения во Львовской области на трассе Бибрка-Бурштын три человека травмированы, среди них 2-летняя девочка. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

Дорожно-транспортное происшествие вблизи села Демянка-Надднестрянская Стрыйского района 9 июня, около 14.30 с участием "Land Rover" и "Volkswagen Golf" привело к травмированию трех человек.

В результате ДТП водитель "Volkswagen Golf" и двое его пассажирок из Львова, 36-летняя женщина и двухлетняя девочка, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения. - пишет пресс-служба ГУНП во Львовской области.

По факту следователи Стрыйского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи-ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним

водитель Ford погиб и его 5-летний сын получил травмы, когда водитель не справился с управлением, съехал с дороги и столкнулся с деревом в Одесской области.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Криминал и ЧП
volkswagenVolkswagen
land-roverLand Rover
striiСтрый
lvovЛьвов
odessaОдесса
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