На Буковині злива розмила гірські дороги: ДПСУ попереджає про небезпеку

У Чернівецькій області в прикордонних районах не припиняються зливи, внаслідок чого гірські дороги розмиті і пересування поза ними небезпечне. Прикордонники перебувають у проблемних районах, для їх підсилення залучено представників ДСНС, пише УНН з посиланням на ДПСУ.

У прикордонних районах Чернівецької області тривають зливи. Гірські дороги розмиті, пересування поза ними – небезпечне. Прикордонники несуть службу в екстремальних умовах, для заміни нарядів навіть довелося залучили представників ДСНС - повідомили в ДПСУ.

Повідомляється, що за даними гідрометеорологів, на річках суббасейнів Пруту та Сірету 18-19 липня очікується підняття рівня води до 2,5 м. У горах зростає ризик селевих потоків.

Радимо мандрівникам утриматися від походів, адже дощі не припиняються - зауважили в ДПСУ.

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