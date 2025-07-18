На Буковине ливень размыл горные дороги: ГПСУ предупреждает об опасности

В Черновицкой области в приграничных районах не прекращаются ливни, в результате чего горные дороги размыты и передвижение вне их опасно. Пограничники находятся в проблемных районах, для их усиления привлечены представители ГСЧС, пишет УНН со ссылкой на ГПСУ. В приграничных районах Черновицкой области продолжаются ливни. Горные дороги размыты, передвижение вне их – опасно. Пограничники несут службу в экстремальных условиях, для замены нарядов даже пришлось привлечь представителей ГСЧС - сообщили в ГПСУ. Сообщается, что по данным гидрометеорологов, на реках суббассейнов Прута и Сирета 18-19 июля ожидается поднятие уровня воды до 2,5 м. В горах возрастает риск селевых потоков. Советуем путешественникам воздержаться от походов, ведь дожди не прекращаются - отметили в ГПСУ. Дополнение Львов и область пострадали от сильной непогоды, вызвавшей затопление улиц и даже помещений. В Стрые автомобили оказались под водой, а в одном из ЖК Львова водопад образовался в холле. Сильная гроза и шквальный ветер вызвали падение деревьев в Черкассах, затруднив движение. В Золотоношской общине ураган повредил крыши и оборвал линии электропередач, оставив все села без света.