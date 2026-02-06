Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження
Київ • УНН
У селі Дуліби на Львівщині вибух зруйнував офісну будівлю автопідприємства. Загинув 69-річний чоловік, троє осіб госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.
У селі Дуліби, що на Львівщині, вибух пролунав в офісній будівлі автопідприємства. Як повідомили у поліції Львівської області, вже встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження, передає УНН.
Деталі
Як повідомлялося раніше, сьогодні, 6 лютого, близько 18:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух, що стався в офісній будівлі одного з автопідприємств, розташованій у селі Дуліби Стрийського району.
Внаслідок вибуху будівля зазнала руйнувань.
Під час розбирання завалів зруйнованої будівлі було виявлено тіло 69-річного місцевого мешканця, який загинув внаслідок вибуху. Також встановлені особи травмованих. Це - 38-річна мешканка села Дуліби, 52-річний житель міста Стрий та мешканець міста Стебник віком 22 роки. Вони госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості
Додамо
На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини та рятувальники ДСНС.
Поліцейські встановлюють обставини та причини вибуху.
Нагадаємо
У Стрийському районі Львівської області стався вибух, що зруйнував двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, ліквідовуючи займання та розбираючи конструкції.
