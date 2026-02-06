Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 6902 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 12198 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 12827 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 11995 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15603 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11449 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24284 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17386 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20037 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65250 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 15602 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 22787 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24282 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 35398 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65249 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Денис Шмигаль
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Мілан
Пекін
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Безпілотний літальний апарат
Bild

Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У селі Дуліби на Львівщині вибух зруйнував офісну будівлю автопідприємства. Загинув 69-річний чоловік, троє осіб госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження

У селі Дуліби, що на Львівщині, вибух пролунав в офісній будівлі автопідприємства. Як повідомили у поліції Львівської області, вже встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження, передає УНН.

Деталі

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 6 лютого, близько 18:00 на спецлінію 112 надійшло повідомлення про вибух, що стався в офісній будівлі одного з автопідприємств, розташованій у селі Дуліби Стрийського району. 

Внаслідок вибуху будівля зазнала руйнувань.

Під час розбирання завалів зруйнованої будівлі було виявлено тіло 69-річного місцевого мешканця, який загинув внаслідок вибуху. Також встановлені особи травмованих. Це - 38-річна мешканка села Дуліби, 52-річний житель міста Стрий та мешканець міста Стебник віком 22 роки. Вони госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості 

- повідомили у поліції.

Додамо

На місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Стрийського районного управління поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини та рятувальники ДСНС.

Поліцейські встановлюють обставини та причини вибуху.

Нагадаємо

У Стрийському районі Львівської області стався вибух, що зруйнував двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, ліквідовуючи займання та розбираючи конструкції.

Вибух на Львівщині: одна людина загинула, троє постраждали06.02.26, 21:36 • 1228 переглядiв

Алла Кіосак

Кримінал та НП
Нерухомість
Село
Львівська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Стрий