Вибух на Львівщині: одна людина загинула, троє постраждали
Київ • УНН
У селі Дуліби Стрийського району Львівщини стався вибух, що зруйнував двоповерхову будівлю. Одна людина загинула, троє постраждалих госпіталізовані.
Внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу. Під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя. Роботи тривають
Деталі
Як повідомили у ДСНС, сьогодні о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби Стрийського району, внаслідок чого було зруйновано двоповерхову будівлю.
На місці події працюють рятувальники ДСНС Львівщини, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування "Львів" ДСНС України та правоохоронці.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що на Львівщині стався вибух, унаслідок якого, зруйновано двоповерхову будівлю, на місці працюють екстрені служби.