Взрыв во Львовской области: один человек погиб, трое пострадали
Киев • УНН
В селе Дулибы Стрыйского района Львовской области произошел взрыв, разрушивший двухэтажное здание. Один человек погиб, трое пострадавших госпитализированы.
В результате взрыва три человека пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение. Во время проведения работ по разбору разрушенного здания под завалами был найден мужчина без признаков жизни. Работы продолжаются
Детали
Как сообщили в ГСЧС, сегодня в 17:53 спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района, в результате чего было разрушено двухэтажное здание.
На месте происшествия работают спасатели ГСЧС Львовщины, кинологическое отделение мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины и правоохранители.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на Львовщине произошел взрыв, в результате которого разрушено двухэтажное здание, на месте работают экстренные службы.