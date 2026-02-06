На Львівщині стався вибух: зруйновано двоповерхову будівлю

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 2556 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 5842 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 8318 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 8394 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 11650 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 10279 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21536 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16858 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19588 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62928 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Популярнi новини
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 11907 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 16771 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 10826 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 18762 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 4586 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 18787 перегляди
Ексклюзив
14:41 • 11650 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 18787 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21536 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 33206 перегляди
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62929 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 62929 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Клименко
Джеффрі Епштайн
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Державний кордон України
Село
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19551 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22434 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31631 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34849 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 74852 перегляди
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Bild

На Львівщині стався вибух: зруйновано двоповерхову будівлю

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У Стрийському районі Львівської області стався вибух, що зруйнував двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, ліквідовуючи займання та розбираючи конструкції.

На Львівщині стався вибух: зруйновано двоповерхову будівлю

На Львівщині стався вибух, унаслідок якого, зруйновано двоповерхову будівлю, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє ДСНС Львів, передає УНН.

Деталі

У Стрийському районі Львівської області, а саме поблизу села Дуліби стався вибух.

Сьогодні, 6 лютого о 17:53, рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби, Стрийського району. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю.На місці зараз працюють рятувальники та правоохоронці

- йдеться у дописі ДСНС.

Також, за попередньою інформацією, наразі, надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.

Додатково

Російські окупаційні війська завдали удару по індустріальній інфраструктурі Миргородського району. На території промислового об'єкта спалахнули пожежі, які ліквідували за допомогою ДСНС та пожежних потягів. Постраждалих немає.

Алла Кіосак

Суспільство
Нерухомість
Село
Війна в Україні
Львівська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій