На Львівщині стався вибух: зруйновано двоповерхову будівлю
Київ • УНН
У Стрийському районі Львівської області стався вибух, що зруйнував двоповерхову будівлю. На місці події працюють рятувальники та правоохоронці, ліквідовуючи займання та розбираючи конструкції.
На Львівщині стався вибух, унаслідок якого, зруйновано двоповерхову будівлю, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє ДСНС Львів, передає УНН.
Деталі
У Стрийському районі Львівської області, а саме поблизу села Дуліби стався вибух.
Сьогодні, 6 лютого о 17:53, рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби, Стрийського району. Внаслідок події зруйновано двоповерхову будівлю.На місці зараз працюють рятувальники та правоохоронці
Також, за попередньою інформацією, наразі, надзвичайники ліквідовують займання та проводять розбір конструкцій.
Додатково
