На Львовщине произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание
Киев • УНН
В Стрыйском районе Львовской области произошел взрыв, разрушивший двухэтажное здание. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, ликвидируя возгорание и разбирая конструкции.
Во Львовской области произошел взрыв, в результате которого разрушено двухэтажное здание, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщает ГСЧС Львов, передает УНН.
Детали
В Стрыйском районе Львовской области, а именно вблизи села Дулибы произошел взрыв.
Сегодня, 6 февраля в 17:53, спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание. На месте сейчас работают спасатели и правоохранители
Также, по предварительной информации, сейчас чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.
Дополнительно
Российские оккупационные войска нанесли удар по индустриальной инфраструктуре Миргородского района. На территории промышленного объекта вспыхнули пожары, которые ликвидировали с помощью ГСЧС и пожарных поездов. Пострадавших нет.