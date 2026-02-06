На Львовщине произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание

$43.140.03
Эксклюзив
16:55 • 3470 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 7524 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 9796 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 9552 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 12546 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 10510 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 22152 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16968 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19686 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 63462 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 12550 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 19719 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 22153 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 33703 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 63463 просмотра
На Львовщине произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание

Киев • УНН

 • 758 просмотра

В Стрыйском районе Львовской области произошел взрыв, разрушивший двухэтажное здание. На месте происшествия работают спасатели и правоохранители, ликвидируя возгорание и разбирая конструкции.

На Львовщине произошел взрыв: разрушено двухэтажное здание

Во Львовской области произошел взрыв, в результате которого разрушено двухэтажное здание, на месте работают экстренные службы. Об этом сообщает ГСЧС Львов, передает УНН.

Детали

В Стрыйском районе Львовской области, а именно вблизи села Дулибы произошел взрыв.

Сегодня, 6 февраля в 17:53, спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района. В результате происшествия разрушено двухэтажное здание. На месте сейчас работают спасатели и правоохранители

- говорится в сообщении ГСЧС.

Также, по предварительной информации, сейчас чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.

Дополнительно

Российские оккупационные войска нанесли удар по индустриальной инфраструктуре Миргородского района. На территории промышленного объекта вспыхнули пожары, которые ликвидировали с помощью ГСЧС и пожарных поездов. Пострадавших нет.

Алла Киосак

Общество
Недвижимость
Село
Война в Украине
Львовская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям