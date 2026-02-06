російські війська атакували промисловий об'єкт на Полтавщині, виникли пожежі - ДСНС
Київ • УНН
Російські окупаційні війська завдали удару по індустріальній інфраструктурі Миргородського району. На території промислового об'єкта спалахнули пожежі, які ліквідували за допомогою ДСНС та пожежних потягів. Постраждалих немає.
російські окупаційні війська завдали удару по індустріальній інфраструктурі Миргородського району, що на Полтавщині. Внаслідок атаки на території промислового об'єкта спалахнули пожежі на кількох локаціях. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.
Деталі
За офіційними даними, вогнеборці вже повністю приборкали полум’я. Для гасіння займання залучали техніку та особовий склад підрозділів ДСНС Полтавщини.
Внаслідок ударів та подальших пожеж ніхто не постраждав. На місці події продовжують працювати фахівці для остаточної фіксації наслідків влучання. Ситуація в районі залишається під контролем відповідних служб.
Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя06.02.26, 05:36 • 4142 перегляди