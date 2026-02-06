російські війська атакували промисловий об'єкт на Полтавщині, виникли пожежі - ДСНС

$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 3154 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 7776 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 42267 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 43702 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 34961 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 47929 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 87160 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34108 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31242 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23587 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 7604 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 11473 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 13853 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 4744 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 12882 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 21739 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
5 лютого, 15:05 • 42275 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 10:05 • 87165 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 78187 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 108160 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Оман
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 13860 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 16989 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 26358 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 29757 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 63643 перегляди
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка

російські війська атакували промисловий об'єкт на Полтавщині, виникли пожежі - ДСНС

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Російські окупаційні війська завдали удару по індустріальній інфраструктурі Миргородського району. На території промислового об'єкта спалахнули пожежі, які ліквідували за допомогою ДСНС та пожежних потягів. Постраждалих немає.

російські війська атакували промисловий об'єкт на Полтавщині, виникли пожежі - ДСНС

російські окупаційні війська завдали удару по індустріальній інфраструктурі Миргородського району, що на Полтавщині. Внаслідок атаки на території промислового об'єкта спалахнули пожежі на кількох локаціях. Про це повідомляє ДСНС, пише УНН.

Деталі

За офіційними даними, вогнеборці вже повністю приборкали полум’я. Для гасіння займання залучали техніку та особовий склад підрозділів ДСНС Полтавщини.

Внаслідок ударів та подальших пожеж ніхто не постраждав. На місці події продовжують працювати фахівці для остаточної фіксації наслідків влучання. Ситуація в районі залишається під контролем відповідних служб.

Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя06.02.26, 05:36 • 4142 перегляди

Степан Гафтко

Війна в Україні
Полтавська область
Українська залізниця
Державна служба України з надзвичайних ситуацій