российские войска атаковали промышленный объект на Полтавщине, возникли пожары - ГСЧС

Эксклюзив
09:41 • 3350 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 8294 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42756 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 43981 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 35165 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 48085 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87517 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34158 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31258 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23596 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
публикации
Эксклюзивы
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 22007 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 42768 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 87528 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 78431 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 108405 просмотра
российские войска атаковали промышленный объект на Полтавщине, возникли пожары - ГСЧС

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Российские оккупационные войска нанесли удар по индустриальной инфраструктуре Миргородского района. На территории промышленного объекта вспыхнули пожары, которые ликвидировали с помощью ГСЧС и пожарных поездов. Пострадавших нет.

российские войска атаковали промышленный объект на Полтавщине, возникли пожары - ГСЧС

российские оккупационные войска нанесли удар по индустриальной инфраструктуре Миргородского района Полтавской области. В результате атаки на территории промышленного объекта вспыхнули пожары на нескольких локациях. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным, пожарные уже полностью потушили пламя. Для тушения возгорания привлекали технику и личный состав подразделений ГСЧС Полтавщины.

В результате ударов и последующих пожаров никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать специалисты для окончательной фиксации последствий попадания. Ситуация в районе остается под контролем соответствующих служб.

Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги06.02.26, 05:36 • 4160 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Война в Украине
Полтавская область
Украинская железная дорога
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям