российские войска атаковали промышленный объект на Полтавщине, возникли пожары - ГСЧС

российские оккупационные войска нанесли удар по индустриальной инфраструктуре Миргородского района Полтавской области. В результате атаки на территории промышленного объекта вспыхнули пожары на нескольких локациях. Об этом сообщает ГСЧС, пишет УНН.

Подробности

По официальным данным, пожарные уже полностью потушили пламя. Для тушения возгорания привлекали технику и личный состав подразделений ГСЧС Полтавщины.

В результате ударов и последующих пожаров никто не пострадал. На месте происшествия продолжают работать специалисты для окончательной фиксации последствий попадания. Ситуация в районе остается под контролем соответствующих служб.

