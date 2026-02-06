Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги
Киев • УНН
В результате удара беспилотником по Вольнянску погибли супруги. Разрушен частный дом, 49-летний мужчина и 48-летняя женщина погибли.
Два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район в ночь на 6 февраля. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.
Подробности
По его словам, россияне ударили беспилотником по Вольнянску.
Разрушен частный дом. Погибли супруги - 49-летний мужчина и 48-летняя женщина
Напомним
В результате атаки на Запорожье в ночь на 6 февраля один человек был ранен.
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов06.02.26, 00:32 • 3404 просмотра