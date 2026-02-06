Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги

$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 23761 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 25021 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 24003 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 36735 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 71207 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 30209 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28863 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22551 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15357 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14898 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 23761 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 71206 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"
Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги

Киев • УНН

 • 812 просмотра

В результате удара беспилотником по Вольнянску погибли супруги. Разрушен частный дом, 49-летний мужчина и 48-летняя женщина погибли.

Вражеская атака на Запорожский район: погибли супруги

Два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район в ночь на 6 февраля. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Подробности

По его словам, россияне ударили беспилотником по Вольнянску.

Разрушен частный дом. Погибли супруги - 49-летний мужчина и 48-летняя женщина

- рассказал Федоров.

Напомним

В результате атаки на Запорожье в ночь на 6 февраля один человек был ранен.

Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентов06.02.26, 00:32 • 3404 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине